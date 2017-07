Thanh Hoa (VNA) - La province centrale de Thanh Hoa accordera 8 millions de dollars à la province laotienne de Houaphan pour l’aider à construire des ouvrages de transport, culturels et éducatifs.

Ce soutien financier vise à renforcer les relations diplomatiques et la coopération étroite entre les deux localités pour la période 2017-2020.



Thanh Hoa s'est engagée également à créer des conditions favorables pour que les ​habitants des deux provinces puissent intensifier leurs échanges culturels et leur coopération économique.



Ces derniers temps, Thanh Hoa et Houaphan ont régulièrement organisé des échanges de délégations à tous les niveaux, renforcé les activités extérieures et de coopération, notamment dans l’économie.

Elles ont aussi signé un accord de coopération dans les domaines socio-économique et de sécurité ​pour 2017 lors d'une visite de travail des dirigeants de Thanh Hoa à Houaphan.



Actuellement, 16 entreprises de Thanh Hoa exportent leurs produits vers cette province laotienne. Les opérations des investisseurs de Thanh Hoa à Houaphan ont bien fonctionné, ce qui a contribué à la croissance économique cette localité laotienne.



Les deux provinces ont coopéré efficacement dans l’assurance de la sécurité, la lutte contre la drogue, la ​fausse monnaie, le trafic d'armes et d'êtres humains. - VNA