Syndicat : colloque sur des expériences allemandes

Hanoï (VNA) – Un colloque sur des expériences allemandes liées aux activités syndicales et aux relations dans le monde du travail a commencé le 12 avril à Hanoï.

Cet événement de deux jours est organisé par la Confédération Générale du Travail du Vietnam (CGTV) et le bureau de la Fondation Friedrich Ebert (FES). Il réunit des ​syndicalistes de différentes localités vietnamiennes et des ​experts allemands. Les participants ont discuté des difficultés ​syndicales au Vietnam et des expériences allemandes dans la protection des droits et intérêts des travailleurs, dans le traitement des litiges, dans l’organisation de grèves, etc.

Le représentant en chef de la FES au Vietnam, Erwin Schweisshelm, a souligné que les missions des syndicats consistent à assurer les conditions de travail et les conditions économiques des salariés, c’est-à-dire de ne pas laisser ces conditions empirer et de lutter pour les améliorer. Selon lui, la convention collective du travail est le moyen le plus important. Et ce sont les syndicats qui doivent signer cette convention avec les employeurs. -VNA