Succès de Vietnam Airlines sur le marché britannique

Londres (VNA) - Le porte-drapeau national Vietnam Airlines a connu une croissance rapide sur le marché britannique depuis que son premier vol pour le Royaume-Uni a atterri à l'aéroport de Gatwick, à Londres, en novembre 2011, marquant l’ouverture d​'une ligne aérienne directe du transporteur vers ce pays européen.

Photo d'illustration.



Avec quatre vols par semaine, Vietnam Airlines est officiellement devenu un «pont» reliant le Vietnam​ au Royaume-Uni. En 2015, ses opérations ont été déplacées à Heathrow, l'un des plus importants aéroports internationaux ​​du Royaume-Uni.



Le 1er décembre 2015, Vietnam Airlines a commencé à exploiter ​des B787 Dreamliner pour ses vols vers le Royaume-Uni, devenant le premier transporteur d’Asie du Sud-Est à desservir l'Europe avec cet avion ultramoderne.



Vietnam Airlines a augmenté sa fréquence de 4 à 5 puis 6 vols par semaine. A ce jour, elle assure quotidiennement la ligne Hanoi, Ho Chi Minh-Ville et Londres, contribuant à promouvoir le commerce, les échanges culturels et le tourisme entre les deux pays.

Grâce à ses efforts visant à améliorer la qualité de ses services, Vietnam Airlines a également été certifié comme une compagnie aérienne quatre étoiles par la compagnie britannique SkyTrax.



Vietnam Airlines a organisé le 21 décembre dernier un programme de vœux de Noël à l'aéroport de Heathrow pour les passagers ​partant vers le Vietnam et un événement similaire à l'aéroport international de Tân Son Nhât pour ​ceux venant d'atterrir au Vietnam.- VNA