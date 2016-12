Vietnam Airlines bénéficie d'une hausse de 10% sur le marché indonésien

Jakarta (VNA) - La Compagnie générale de l'aviation du Vietnam (Vietnam Airlines) a enregistré une augmentation de 10% en glissement annuel sur le marché indonésien au cours des 11 premiers mois de 2016, selon la filiale de Vietnam Airlines basée à Jakarta.

Photo : VNA

Cette performance s'explique par l'organisation de diverses activités en vue de présenter des produits aériens de Vietnam Airlines et des destinations attrayantes du Vietnam, a souligné le représentant en chef de Vietnam Airlines en Indonésie, Nghiêm Van Khanh lors d'une rencontre avec les clients le 21 décembre à Jakarta.​Dans le même temps, "Vietnam Airlines a reçu le soutien des partenaires indonésiens et des autorités du secteur aérien de l’Indonésie", a-t-il déclaré, soulignant les efforts de la compagnie dans l'expansion du marché.Actuellement, Vietnam Airlines exploite une ligne aérienne directe entre Jakarta et Hô Chi Minh-Ville avec un vol par jour ​à bord d'un Airbus A321."En 2016, Vietnam Airlines a effectué 365 vols entre les deux pays, desservant plus de 100.000 passagers et transportant plus de 1.000 tonnes de marchandises, ce qui a contribué à augmenter le nombre de visiteurs indonésiens au Vietnam", a noté Nghiêm Xuân Khanh.En 2017, Vietnam Airlines développera de nouveaux produits pour les vols entre les deux pays, tout en continuant d'améliorer la qualité de s​es services et d'é​tendre son réseau d'agents de réservation pour mieux répondre aux demandes des passagers.

La compagnie nationale a établi un nouveau record avec plus de 20 millions de passagers transportés en 2016. -VNA