Buenos Aires, 14 juillet (VNA) - Le Conseil argentin pour les relations internationales (CARI) a tenu un séminaire sur la promotion des relations entre l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et l'Amérique latine à Buenos Aires, en Argentine, le 13 juillet.

C'est l'une des activités marquant le cinquantième anniversaire de la fondation de l'ASEAN (8 août).



S'exprimant lors du séminaire, l'ambassadeur désigné du Vietnam, Dang Xuan Dung, a déclaré que, malgré la distance géographique, l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine partagent des intérêts communs dans la politique, la sécurité, l'économie, le commerce, la culture et les affaires sociales.



L'histoire de 50 ans de l'ASEAN a prouvé que la paix et la stabilité jouent un rôle clé dans le développement et la prospérité de chaque nation, a-t-il souligné, ajoutant que l'un des plus grands succès de l'ASEAN étaient l’endiguement des conflits et l’édification d’un environnement pacifique, stable et de coopération en Asie du Sud-Est et dans une partie de l'Asie-Pacifique, aidant les nations de l'ASEAN à accomplir leurs objectifs de développement économique et à consolider une association unie et forte.



L'ambassadeur vietnamien a souligné les défis de sécurité non traditionnels auxquels sont confrontés à la fois l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine, dont les changements climatiques, la pénurie de ressources en eau, les catastrophes naturelles, les épidémies, le terrorisme et les menaces pour la cybersécurité.



De tels défis exigent que les deux régions intensifient la coopération et coordonnent les actions de manière rapide et efficace, pour le développement et la prospérité dans chaque région.



Au séminaire, les ambassadeurs de la Thaïlande, de la Malaisie et de l'Indonésie, et le Consul général des Philippines ont partagé leurs points de vue sur les échanges culturels et la coopération économique et commerciale entre l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine, ainsi que les perspectives de coopération entre l'ASEAN et le Marché commun du Sud (Mercosur).



Eduardo Sadous, directeur du Comité des affaires asiatiques de CARI, a salué le développement dynamique et la solidarité de l'ASEAN tout en soulignant le potentiel de coopération entre l'ASEAN et l'Amérique latine en général et notamment le Mercosur. -VNA