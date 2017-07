Retour à Thiên Duong, la bien nommée "grotte du Paradis"

Quang Binh (VNA) - La province de Quang Binh est l’une des destinations les plus attrayantes du Centre grâce à ses grottes magnifiques. Parmi lesquelles, Thiên Duong attire nombre de visiteurs vietnamiens et étrangers, grâce à son originalité.



À quelque 70 km de la ville de Dông Hoi, province de Quang Binh (Centre), la grotte Thiên Duong (Paradis) est située dans la commune de Son Trach du district de Bô Trach.

Une fois entrés dans la grotte Thiên Duong, les touristes auront l’occasion de se baigner dans un espace grandiose. Photo : CVN

Traversant un circuit de quelque 2 km sous les feuillages d’une forêt de centaines d’années, vous vous rendrez à un ensemble de monts calcaires. Continuez de monter plus de 500 marches d’escalier légèrement en pente, vous arrivez à l’entrée de la grotte Thiên Duong. Un escalier en bois vous servit à descendre plus facilement au fonds de la grotte. Un espace immense s’ouvre devant vous.



Découverte en 2005 par l’Association britannique de spéléologie, la grotte Thiên Duong est située au milieu de la forêt primitive du Parc national de Phong Nha - Ke Bàng. Elle a une longueur record pour une grotte calcaire : 31,4 km ! Sa structure est aussi caractéristique que variée.



À une hauteur de quelque 360 m par rapport au niveau de la mer, la grotte Thiên Duong dispose d’une température de moins de 9-10°C comparativement à celle en dehors. Une petite porte se cache derrière des falaises et des feuillages des arbres. Entrés dans la grotte, les touristes ont l’occasion de se baigner dans un espace grandiose. Le groupe vietnamien Truong Thinh a investi dans l’installation d’un pont en bois d’une largeur d'environ 3 m et d’une longueur de plus d’un km afin de faciliter le circuit des touristes.



Des stalactites magnifiques



Les stalactites de la grotte Thiên Duong sont les plus belles du Vietnam et parmi les plus belles du monde. Sa voûte s’élève à 100 m au-dessus du sol.

Les stalactites de la grotte Thiên Duong sont impressionnantes. Photo : CVN

«C’est la première fois que j’arrive ici afin de découvrir une grotte sèche. Je ne pensais pas que la grotte était aussi originale, j’adore ses stalactites. Et c’est certain, je pense revenir un jour», a déclaré Patrick Bruel, un touriste français.



Les stalactites de Thiên Duong sont impressionnantes. Elles ressemblent un tableau multicolore. En particulier, les stalactites disposent des images des symboles culturelles de différentes régions du pays.

«Quel magnifique ! Jamais dans ma vie, je visite une telle grotte sèche dans le monde. Un ensemble de stalactites qui pétillent au milieu d’un espace ouvert, je pense que je suis dans un paradis terrestre», a proféré Trân Thuy Vân, une touriste venant de la province de Ninh Binh (Nord).



Durant plus de 2 heures de marches sur le pont en bois, vous, les touristes, auront l’occasion d’admirer un merveilleux paysage du Vietnam. Si jamais vous avez l’occasion de vous rendre à la province de Quang Binh, n’oubliez pas de cocher cette grotte Thiên Duong dans votre carnet de voyage.



Trois records pour la grotte Thiên Duong



Le Centre du livre des records du Vietnam a publié, le 11 juin 2011, trois records au Vietnam pour la grotte Thiên Duong. Il s’agit d’abord de la grotte sèche la plus longue. Ensuite, Thiên Duong est une grotte sèche disposant d’un système des stalactites les plus originaux. Et enfin, c’est une grotte disposant d’un pont en bois le plus long. – CVN/VNA