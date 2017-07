Binh Dinh, 10 juillet (VNA) - Un symposium scientifique sur la cosmographie et l’établissement d’étude expérimentale sur les neutrinos a eu lieu lundi, 10 juillet, au Centre international de l'éducation et des sciences et interdisciplinaires (ICISE) de la ville de Quy Nhon, province de Binh Dinh (Centre).

Il s’agit d’un événement dans le cadre de la 13e édition des Rencontres du Vietnam 2017, en présence de 120 professeurs et chercheurs de 20 pays et territoires.

Le professeur Trân Thanh Vân, président de l'Association Rencontres du Vietnam, a estimé que c’est l'occasion pour les ​scientifiques d'échanger des expériences professionnelles et de discuter des ​avancées dans la cosmographie, ​des études sur la texture du cosmos, le développement et le sort du cosmos, les sciences expérimentales sur ​les neutrinos et l’établissement d’étude expérimentale sur les neutrinos.- VNA