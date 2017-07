C’est parti pour l’École d’été des sciences à Quy Nhon !

Le Professeur Trân Thanh Vân prend sa parole à la cérémonie d'inauguration d’École d’été des sciences, le 5 juillet à Quy Nhon. Photo : ICISE

Hanoï (VNA) - L’École d’été des sciences a été inaugurée le 5 juillet au Centre international des sciences et de l'éducation interdisciplinaire (ICISE) de Quy Nhon, dans la province de Binh Dinh (Centre).



La cérémonie d'inauguration d’École d’été des sciences réunit le Professeur Trân Thanh Vân, président de l’association «Rencontres du Vietnam» et directeur de l’ICISE ; Trân Châu, vice-président du Comité populaire de la province de Binh Dinh ; des représentants de l’Université de Quy Nhon et du Service provincial des sciences et des technologies ; sans oublier près de 200 scientifiques du pays et de l’étranger.

L’École d’été des sciences réunit la participation de 150 étudidants brillants dans l'ensemble du pays. Photo : ICISE

Se déroulant jusqu’au 7 juillet, l’École d’été des sciences réunit la participation de 150 élèves, qui sont des étudiants brillants choisis parmi plus de 460 candidats venus des universités et écoles supérieures du pays.Onze cours principaux sont au programme ainsi que deux débats scientifiques et un concours sur la recherche scientifique. Les contenus sont centrés sur les sciences fondamentales, le savoir-faire de recherche et la rédaction d’un dossier pour faire des études à l’étranger.À cette occasion, des savants et chercheurs - y compris les professeurs Trân Thanh Vân, Liam C Kelly et Phan Lê Hà - y présentent leurs expériences dans leurs travaux scientifiques.Lors de la cérémonie d’inauguration, le Professeur Trân Thanh Vân a informé que l’École d’été des sciences 2017 faisait partie de la série d’événements scientifiques organisés à l’ICISE cette année. «L’École d’été des sciences 2017 est une adresse prestigieuse afin de transmettre le feu de la passion scientifique et d’allumer l’amour pour la recherche scientifique chez les étudiants et jeunes scientifiques du Vietnam», a-t-il souligné.-VNA