La réunion entre le Comité du Parti de la province de Quang Nam et la délégation de l’Assemblée nationale laotienne. Photo: VNA



Quang Nam (VNA) – Le Comité du Parti de la province de Quang Nam (Centre) a reçu le 28 juin une délégation de l’Assemblée nationale (AN) laotienne, conduite par Vilayvong Bouddakham, membre du Comité permanent de l’AN, président de la Commission du Plan et des Finances et de l’Audit de l’AN laotienne, en visite de travail au Vietnam.

Le chef de la Commission des Finances et du Budget de l'AN vietnamienne, Nguyen Ngoc Quang, a assisté à cette réception.

Le secrétaire du Comité du Parti de la province de Quang Nam, Nguyen Ngoc Quang, a informé des résultats de la coopération entre Quang Nam et les provinces septentrionales ​laotiennes, notamment Sékong - localité frontalière avec le Vietnam.

«Ces derniers temps, la multiplication des bornes frontalières dans les zones limitrophes a contribué à renforcer les relations d’amitié et de coopération entre les localités des deux pays», a-t-il annoncé.



Quang Nam souhaite une coordination plus étroite entre les parlementaires vietnamiens et laotiens pour promouvoir la création du Couloir économique Est-Ouest (EWEC) qui est un corridor économique important reliant les provinces du Nord-Est du Cambodge, du Sud du Laos, du Myanmar et du Centre du Vietnam.

Vilayvong Bouddakham, également président du Comité central de l'Association d'amitié Laos-Vietnam, a déclaré que ces dernières années, la province de Quang Nam avait beaucoup aidé et coopéré efficacement avec les provinces septentrionales ​de son pays - notamment celle de Sékong - dans les domaines de l'éducation et de la santé.

Selon Vilayvong Bouddakham, Quang Nam a également fourni une formation universitaire à une centaine d’étudiants laotiens.

Il a espéré que Quang Nam continuera d’élargir davantage ses relations de coopération avec d'autres localités ​laotiennes.



A cette occasion, la délégation est allée ​faire offrande d'encens au monument «La Mère Héroïne vietnamienne» dans la ville de Tam Ky, et à la zone de résistance Ha Lao dans le district de Phu Ninh. -VNA