Au 1er semestre, près de 61.300 nouvelles entreprises ont été créées pour 596.200 milliards de dongs de capitaux. Photo: saigontimes.

Hanoi (VNA) - Selon un rapport du ministère du Plan et de l’Investissement, au 1er semestre, près de 61.300 nouvelles entreprises ont été créées pour 596.200 milliards de dongs de capitaux, en hausse en variation annuelle respectivement de 12,4% et 39,4%.

Le capital social moyen de chaque nouvelle entreprise était de 9,7 milliards de dôngs, soit 24,3% de plus en glissement annuel. Ces nouvelles entreprises ont créé plus de 627.300 emplois. Durant cette même période, près de 15.400 entreprises ont repris leurs activités, +3,2% sur un an.



Les plus fortes hausses en termes de nombre de nouvelles entreprises créées ont été notées dans la plupart des secteurs, notamment immobilier (+68,3%), finance-assurance (+37,2%), santé (+30,9%), éducation – formation (+30,4%), production et distribution d’eau et d’électricité (+23,4%)…



Depuis le début de l’année, plus de 23.500 entreprises ont suspendu leurs activités, soit une hausse de 24,4% en variation annuelle. -CPV/VNA