Près de 160 millions de dollars pour développer le secteur agricole au Cambodge

Phnom Penh (VNA) - L'Agence Américaine pour le Développement International (USAID) et le Fonds international de développement agricole (FIDA) ont signé le 27 janvier un accord de coopération, d’une valeur de près de 160 millions de dollars, pour soutenir le développement agricole au Cambodge pendant cinq années, de 2017 à 2021.​L'USAID prévoit d'investir environ 40 millions de dollars pour soutenir le développement du secteur agricole ​​du Cambodge, conformément à l'Initiative ​Nourrir le futur (Feed the Future) du gouvernement américain. ​Simultanément, le FIDA ​accordera des aides non-remboursables et un crédit de 118 millions de dollars à des projets de développement agricole du gouvernement royal du Cambodge.En outre, l'USAID et le FIDA ​transmettront également des expériences professionnelles ​afin d'aider les agriculteurs cambodgiens à améliorer leurs méthodes ​culturales afin ​d'atteindre de meilleurs rendements et élever la compétitivité des produits agricoles du Cambodge sur le marché mondial. -VNA