Premier semestre : bilan de la restructuration des entreprises publiques

Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue lors de la réunion. Photo: VNA



Hanoï, 12 juillet (VNA) - Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a présidé, le 11 juillet à Hanoï, une réunion pour examiner la restructuration des entreprises publiques au premier semestre et définir les tâches pour le reste de l’année.



S'exprimant lors de l'événement, Vuong Dinh Hue, qui est également le chef du Comité de pilotage sur le renouvellement et le développement des entreprises, a salué les ministères, les agences et les localités pour les efforts dans leur travail de direction.

Cependant, il a également indiqué que l'actionnarisation des entreprises publiques ​est toujours en proie à des difficultés concernant l’évaluation du prix du foncier et la responsabilité des gestionnaires d'actifs de l'État.



Il a précisé que les résultats obtenus dans le renouvellement et le réaménagement des entreprises témoignaient de la responsabilité des dirigeants des ministères, services, localités, groupes, compagnies générales et entreprises.

Le vice-Premier ministre a demandé aux ministères et aux organismes concernés de modifier et compléter en juillet l’arrêté 59/2011/ND-CP sur la conversion des entreprises publiques en sociétés par actions. En juillet, le ministère du Plan et de l'Investissement a d'ailleurs été chargé de dresser la liste des entreprises publiques où les capitaux de l’État doivent être retirés pour la période 2017-2020.

Les ministères du Plan et de l’Investissement, et des Finances doivent également modifier et compléter en août l’arrêté 91/2015/ND-CP sur l'investissement de l'État dans les entreprises et l'utilisation et la gestion des actifs et des capitaux dans l’entreprise.



Le vice-président du Bureau gouvernemental et chef adjoint du Comité de pilotage sur le renouvellement et le développement des entreprises, Le Manh Ha, a déclaré que six des 137 entreprises publiques ont jusqu'à présent complété l'actionnarisation pour la période 2017-2020.



Au deuxième trimestre, 22 entreprises publiques ont vendu des capitaux pour une valeur de plus de 11.589 milliards de dongs (503,8 millions de dollars), soit 314,11% de plus par rapport à la même période de l'an dernier.

Le Premier ministre a approuvé un projet visant à améliorer l'efficacité des entreprises agroforestières dans 40 localités, un ministère, un groupe économique et quatre entreprises publiques pour la période 2016-2020.



Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Do Thang Hai, a déclaré que les grandes entreprises publiques du ministère étaient en train d'élaborer leur plan d'actionnarisation, lequel sera soumettre au chef du gouvernement pour approbation. -VNA