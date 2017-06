La société Vinafood II n'a pas pu accomplir son plan d'actionnarisation à temps. Photo : Internet



Hanoï (VNA) – Ce premier semestre, 19 entreprises publiques ont été actionnarisées, selon le ministère des Finances lors d’une conférence de presse donnée le 29 juin à Hanoï.

Selon le chef adjoint du Département des finances des entreprises, Dang Quyet Tien, le rythme d’actionnarisation s’avère encore lent car plusieurs entreprises n’ont pas accompli leurs plans à temps. Il est ainsi nécessaire de modifier la loi sur l’investissement de capitaux publics dans des entreprises.

Actuellement, le ministère des Finances prépare la modification de l’arrêté No 91/2015/ND-CP du 13 octobre 2015 du gouvernement sur l’investissement de capitaux publics dans des entreprises, et la gestion et l’emploi des capitaux et de l’actif des entreprises, pour accélérer ce processus. -VNA