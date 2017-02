Premier festival international des plats de rue au Vietnam

Hanoï (VNA) - Le festival international de plats de rue aura lieu dans le cadre de la Foire internationale du Tourisme VITM-Hanoï, avec la présence de plusieurs pays d’Asie du Sud-Est, ainsi que du Japon, de la République de Corée, de Taïwan (Chine). Il s’agit d’une nouveauté de la VITM 2017.



Photo: internet

Selon le vice-président de l’Association du tourisme du Vietnam, Vu The Binh, le Vietnam a une cuisine de rue célèbre dans le monde entier. Ainsi, le festival est l’occasion de promouvoir la street food vietnamienne et d’apporter l’expérience culinaire unique de plusieurs pays de la région.



La foire VITM 2017, qui a pour thème "Hanoï, destination du tourisme du Vietnam", aura lieu du 6 au 9 avril au Centre des expositions internationales du 91 Tran Hung Dao, à Hanoï.



L’évènement comprendra 450 stands de 600 entreprises, agences de gestion et de promotion du tourisme de 43 villes et provinces du Vietnam et de 25 pays et territoires. Ce sont 60.000 visiteurs qui sont attendus. -CPV/VNA