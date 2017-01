Pour un Têt plus agréable chez les travailleurs

Cérémonie de remise des cadeaux à des pauvres de la commune de Viên An, province de Cà Mau (Sud).

Hanoi (VNA) - Une dizaine de jours avant le Nouvel An lunaire (Têt du Coq) 2017, des administrations et des entreprises organisent des dons pour le Têt traditionnel afin de rendre celui-ci plus heureux et confortable pour les travailleurs.

La compagnie Domex vient d'organiser une réunion en l'honneur du Nouvel An lunaire 2017 avec plus de 1.200 travailleurs. Nguyên Văn Phê, président de l'organisation syndicale de Domex, a déclaré : «Cette année, en plus d’offrir une prime équivalente à un mois de salaire pour le Têt à chaque travailleur, la compagnie prend également en charge les frais de voyage de 60 ouvriers en difficultés afin qu’ils puissent retourner chez eux passer le Têt en famille. D’ailleurs, le 31 décembre 2016, la compagnie avait déjà organisé une soirée artistique pour ses travailleurs». À l’occasion, des programmes spéciaux et des tombolas ont été organisés avec comme gros lot un téléviseur 43 pouces et plus de 100 autres prix.



De même, la Compagnie de développement du Sud de Saigon (Sadeco) a coopéré avec le Centre de soutien aux jeunes et travailleurs pour organiser le programme «Joyeux Têt aux ouvriers» dans la cité ouvrière de la zone franche de Tân Thuân.



Sadeco et d'autres entreprises ont attribué près de 150 cadeaux, d'une valeur unitaire d’entre 100.000 et 1.200.000 dôngs, aux personnes en difficulté et aux travailleurs vivant dans la cité ouvrière de Tân Thuân dans le 7e arrondissement.



«La compagnie est pleinement consciente que prendre soin matériellement et spirituellement des salariés est très important, et c’est d’ailleurs ce qui est préconisé par le Parti, notamment dans plusieurs résolutions et politiques concernant l’emploi. Le Nouvel An lunaire est une des occasions pour les entreprises de +choyer+ leurs employés, d’autant que cela approfondira nos liens», a indiqué Nguyên Minh Anh, directrice générale adjointe de Sadeco.

En outre, le Bureau du journal Tuôi Tre (Jeunesse) au Sud occidental, en coopération avec le Fonds Thiên Tâm relevant de Vingroup, a offert des cadeaux, d’une valeur de 500.000 dôngs chacun, à 502 foyers démunis de la commune de Viên An, district de Ngoc Hiên, de la province de Cà Mau (Sud).



Actuellement, la Confédération du travail des arrondissements et des districts organisent aussi ce type d’évènement dans l’ensemble de la ville. C’est le cas de la Fédération du travail du 3e arrondissement qui a distribué 310 cadeaux, d’une valeur unitaire de 800.000 dôngs, à des travailleurs en difficulté.



De même, à l'occasion du Têt Dinh Dâu, la Fédération du travail du 1er arrondissement distribuera 60.710 cadeaux, d’une valeur totale de 28 milliards de dôngs, aux travailleurs et membres du syndicat en difficulté de la ville. Pour les travailleurs résidant en province, elle s’est associée avec la compagnie PepsiCo Vietnam pour mettre à disposition deux autobus afin de transporter 90 ouvriers dans leurs provinces natales de Quang Tri et Quang Binh (Centre) pour passer le Têt en famille. -CVN/VNA