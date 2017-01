Pour un Têt agréable chez les personnes méritantes, pauvres ou vulnérables

Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Nguyên Trong Dàm, a affirmé que tous les Vietnamiens passeront un bon Têt traditionnel, notamment les personnes méritantes, pauvres ou vulnérables.

Le vice-ministre a souligné qu’en 2016, les catastrophes naturelles ont causé de lourds dégâts dans l’ensemble du pays, notamment au Centre et sur les Hauts Plateaux du Centre. En novembre 2016, le ​ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales a demandé aux localités du pays ​de cerner le nombre de foyers en difficulté et de répartir le budget local pour les soutenir à l’occasion du Têt traditionnel du Coq 2017.

En outre, le ​gouvernement garantira le bien-être social ​des familles bénéficiant des politiques sociales à l’occasion du Têt traditionnel, a affirmé Nguyên Trong Dàm. Les cadeaux coûteront 400.000 dôngs et 200.000 dôngs chacun, pour un coût total de 431 milliards de dôngs, financés par le budget local. Les autorités locales devront aussi encourager les collectifs, les individus et les entreprises à participer activement aux activités philanthropiques.

Le ​ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales et les autorités provinciales et municipales ont proposé aux responsables des entreprises de préparer de nombreuses activités afin que tous les travailleurs passent un bon Têt traditionnel, en particulier les ouvriers et les pauvres. Ils les ont invités à leur transmettre leurs rapports sur les politiques salariales de 2016 et les primes du Têt 2017, et à élaborer leurs plans détaillés de soutien aux travailleurs.

Le vice-ministre Nguyên Trong Dàm a déclaré que la garantie du bien-être social pour toute la population, notamment les personnes méritantes, en difficulté, vulnérable​s et familles bénéficiant des politiques sociales à l’occasion du Têt traditionnel est de la responsabilité des autorités de tous les échelons. -NDEL/VNA