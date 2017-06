Une scène dans le film "Père et Fils". Photo: NDEL

Hanoi (VNA) - Le film vietnamien "Père et Fils", réalisé par Luong Dinh Dung, sera en compétition au 21ème Festival du film Nuits noires de Tallinn (PÖFF).

Le festival se tiendra à Tallinn, la capitale de l'Estonie, du 17 novembre au 3 décembre.

"Père et Fils" est un film indépendant adapté de la ​nouvelle de Dung éponyme, écrite en 1995. Le film sera en concurrence avec d'autres films étrangers du monde entier dans 17 catégories.

Le personnage principal du film est un petit garçon nommé Ca. Il vit avec son père aveugle, qui a passé toute sa vie près d’une rivière. Le monde de Ca tourne autour de cette rivière et tout ce qui s'y rattache : animaux, fleurs et le poisson en bois que son père lui a sculpté. Ca rêve de toucher les nuages ​​et de visiter des terres lointaines, comme dans les contes de fées racontés par son père. Cependant, Ca souffre d'une maladie incurable et ne peut pas attendre le jour où son père aura assez d'argent pour l'emmener chez le médecin.

Le film a récemment remporté un certain nombre de prix dans de prestigieux festivals de films internationaux.

Le PÖFF est organisé pour la lutte pour la diversité culturelle. Il voit la participation de professionnels et amateurs de plus de 70 pays. C’est l'un des 15 plus grands festivals de cinéma dans le monde, aux côtés de Cannes, Berlin, Venise, Karlovy Vary, Saint Sebastien, Shanghai, Tokyo... Chaque année, le PÖFF regroupe plus de 1.000 réalisateurs internationaux et environ 250 films, 300 courts-métrages et films d’animation. Les visiteurs sont jusqu'à 80.000 chaque année. -CPV/VNA