Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La 10e Conférence du Comité du Parti communiste du Vietnam (PCV) pour Ho Chi Minh-Ville (10e mandat) a débuté mardi matin, sous l’égide de Nguyen Thien Nhan, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité municipal du Parti.

Cette conférence a pour objectif de discuter, donner des avis et approuver le rapport sur la mise en œuvre des tâches de développement économique, culturel et social au cours des six premiers mois de l’année, et les tâches et ​mesures majeures ​pour le reste de l’année ; le plan d’investissement public de moyen terme (période 2016-2020) ; le rapport récapitulatif ​de cinq années d’exécution du programme d’action N° 27 du Comité municipal du Parti sur la mise en œuvre de la résolution N° 13 du Comité central du PCV (XIe mandat) sur la construction d’un réseau d’infrastructures homogène dans la ville…

La conférence devra également écouter le rapport de la Permanence du Comité municipal du Parti sur le rapport bilan de cinq années d’exécution de la 12e résolution du 4e Plénum du CC du PCV (XIe mandat) sur « Certains problèmes urgents ​en matière d’édification du Parti en cette période actuelle », en liaison avec l’évaluation du déploiement du plan N° 76 de la Permanence du Comité municipal du Parti sur la mise en œuvre de la résolution du 4e Plénum du CC du PCV (XIIe mandat) sur l’intensification de l’édification et du réajustement du Parti, de l’endiguement et du repoussement de la dégradation de l'idéologie politique, de la morale et du mode de vie ainsi que des signes d’«auto-évolution» et d’«auto-transformation» au sein du Parti.

Dans son discours d’ouverture, Tat Thanh Cang, membre du CC du PCV, secrétaire adjoint permanent du Comité municipal du Parti, a souligné qu’avec la haute détermination du système politique, les efforts des entreprises et des c​lasses de la population, la ville a obtenu des résultats importants en tous domaines lors de ce premier semestre.

Concrètement, l’économie de la ville a poursuit sa croissance, le produit régional brut domestique (GRDP) a connu une hausse de 7,76% en un an… Le plan de création de 500.000 entreprises jusqu’à 2020 s’est avér​é efficace, contribuant à créer un environnement d’investissement et d’affaires plus favorable ​aux plus de 18.679 entreprises créées.

La gestion urbaine a connu des changements positifs ; la sécurité politique et l’ordre social ont été maintenus.

Ces derniers temps, la ville s’est concentrée sur le développement de la structure d’infrastructures socioéconomiques homogènes et modernes, afin de régler radicalement les embouteillages, l’inondation, la pollution de l’environnement, notamment dans cinq domaines majeurs : infrastructure de communications, réponse au changement climatique, santé, éducation et formation, sciences et technologies. La croissance locale était supérieure à la moyenne nationale. La réforme administrative a ​abouti à des résultats encourageants.

Les Comités et les organisations du Parti ont bien réalisé la résolution du 4e Plénum du PCV (XIe mandat) sur « Certains problèmes urgents sur l’édification du Parti de l’heure actuelle », contribuant à élever les capacités de direction, la combativité, la solidarité, l’union dans l’organisation du Parti, à créer un consensus au sein de la société, ainsi qu'à ​renforcer la confiance du peuple dans la direction du Parti.

Tat Thanh Cang a également indiqué les faiblesses et les limitations à remédier dans les temps à venir. Bien que l’environnement d’affaires et la compétitivité économique se soient améliorés, ils laissent encore à désirer. Les industries auxiliaires se développent lentement. La mise en œuvre de certains projets a rencontré des difficultés par manque de capitaux et dans la libération du terrain. L’embouteillage, l’inondation, la pollution de l’environnement évoluent de façon complexe.

La 10e Conférence du Comité du Parti communiste du Vietnam (PCV) pour Ho Chi Minh-Ville (10e mandat) se poursuit jusqu’au 28 juin. -VNA