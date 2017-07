La délégation vietnamienne à la Conférence des commandants en chef des forces de défense sur les opérations de maintien de la paix de l'ONU. Photo: VNA



New York (VNA) – La délégation de haut niveau de l’Armée populaire du Vietnam, conduite par son chef d'état-major général adjoint, le général de corps d'armée Pham Ngoc Minh, a participé à la Conférence des commandants en chef des forces de défense sur les opérations de maintien de la paix de l’Organisation des Nations Unies (ONU), tenue les 6 et 7 juillet à New York, aux États-Unis.

Cet événement a réuni des chefs de la défense de plus de 140 pays membres de l’ONU participant ​aux activités de maintien de la paix de cette organisation, ainsi que des représentants d​'organisations telles que l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN), l'Union européenne (UE) et l'Union africaine (UA).



Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a hautement apprécié les grandes contributions des pays qui envoient des soldats, dont le Vietnam, contribuant à la stabilisation de la paix, au règlement des conséquences de la guerre, à l'aide humanitaire aux réfugiés et à la protection de l'environnement.



Il a souligné la nécessité d'une plus grande unanimité des pays membres de l’ONU pour faire face aux problèmes urgents existants qui affectent des opérations de maintien de la paix dans l’avenir telles que l'assistance sur le terrain, le rôle des femmes dans les activités de maintien de la paix, le déploiement des forces d'intervention rapide et la mise en œuvre de certaines mesures pour améliorer l'efficacité de la force de maintien de la paix...



Lors de la conférence, de nombreux pays membres ont manifesté leur soutien aux résolutions de l'ONU sur le maintien de la paix, et partagé leurs expériences en matière de commandement et de gestion de la force.



Beaucoup d'entre eux ont également apprécié les efforts des pays qui ont récemment pris part aux opérations de maintien de la paix, dont le Vietnam.

Le Vietnam a été reconnu comme un pays ayant des engagements politiques clairs et des étapes concrètes dans sa feuille de route pour participer aux opérations onusiennes de maintien de la paix.



En marge de la conférence, la haute délégation vietnamienne a eu des séances de travail et des rencontres avec des chefs de la défense du Royaume-Uni, du Japon, des Philippines et de la Thaïlande. -VNA