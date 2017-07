L'île de Nam Du. Photo dulichluhanh.net

Kiên Giang (VNA) - Situé à environ 65 milles marins de la ville de Rach Gia et à l’extrême sud du district de Kien Hai, l’archipel de Nam Du est constitué d’une vingtaine d’îlots de toutes tailles. Ce petit coin paradisiaque attire de plus en plus de touristes tant vietnamiens qu’étrangers.

Nam Du est aussi connu sous le nom de Cu Tron. Pour y aller, rendez-vous à l’embarcadère de Rach Gia et prenez le bateau qui vous y mène en deux heures. Votre première escale est Hon Lon, l’île la plus grande de l’archipel, où, dès le petit jour, se tient un marché de fruits de mer hyper animé.

La plage de Men, réputée la plus belle plage de Hon Lon. Photo golux.vn

Une fois sur Hon Lon, empruntez le sentier d’une douzaine de kilomètres bordant l’île pour rejoindre son sommet le plus élevé où un panorama splendide vous attend. Devant vos yeux ? De minuscules petites maisons au pied des montagnes. Hon Lon est entourée d’une vingtaine d’îlots et, pour un peu, on se croirait au coeur d’une autre baie de Halong, mais au Sud-Ouest ! Nguyen Hue Linh, une touriste hanoïenne, rêve depuis longtemps d’y aller: « J’adore l’aventure. C’est pourquoi j’ai choisi Nam Du dont la beauté sauvage est restée intacte. Les paysages et les plages bordées de cocotiers sont vraiment magnifiques.»

Hon Ngang est incontournable. Photo: phuquocsensetravel

Ne ratez pas la plage de Men, réputée la plus belle plage de Hon Lon. Son sable est extrêmement fin et ses eaux sont si limpides qu’on peut y observer à l’oeil nu les fonds subaquatiques. C’est merveilleusement apaisant, confie Bich Ty, qui vient de Ho Chi Minh-ville : «Je suis très impressionnée par les eaux turquoises et les îlots verdoyants, un magnifique environnement pur et naturel. Se baigner dans ces eaux est un excellent remède contre le stress. J’espère revenir bientôt.»

Autour de Hon Lon, vous pouvez visiter d’autres îlots, tous aussi beaux les uns que les autres avec leurs falaises aux formes pittoresques. Hon Ngang est incontournable. Les touristes s’y rendent nombreux pour découvrir les petits villages de pêcheurs, attraper des oursins ou admirer de magnifiques coraux. Après une petite balade à travers un labyrinthe de maisons, quoi de mieux que de déguster des fruits de mer bien frais ? Duong Thi Phuong, une touriste de Ho Chi Minh-ville, fait savoir : «C’est la première fois que je viens. J’hésitais à venir car Nam Du est beaucoup moins connu que Nha Trang. Mais vraiment je ne regrette pas. Les fruits de mer sont délicieux, l’air est pur, l’ambiance est authentique et les locaux sont tous hospitaliers et adorables.»

La petite île de Hon Mau abrite des paysages sensationnels. Photo: Toidi

Alors que Hon Ngang est réputée pour son animation, la petite île de Hon Mau abrite des paysages sensationnels. Ly Thua Loi, un guide touristique : «Le contraste entre les falaises noires et le sable blanc est tout à fait surprenant. L’îlot de Hon Mau abrite l’une des plus belles plages du delta du Mekong. On peut dire que la nature l’a vraiment gâtée.»

Dépaysement garanti, accueil amical et chaleureux des locaux, plages idylliques … Tout est réuni pour vous permettre de passer un moment inoubliable. -VOV/VNA