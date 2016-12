Mise en place d'un site d’internet pour le 2e festival national du «don ca tài tu»

Photo d'illustration: VNA.

Binh Duong (VNA) - Le Service de l’Information et de la Communication de la province de Binh Duong (au Sud) a inauguré, le 22 décembre, un site internet pour le 2e festival national de "don ca tài tu" (chant des amateurs) - Binh Duong 2017.

Selon Lai Xuân Thành, directeur du Service de l’Information et de la Communication de la province de Binh Duong, il s’agit d’un canal de fourniture d​'informations officielles du comité d’organisation du 2e festival national d​e «don ca tài tu» - Binh Duong. Ce site permettra d’informer plus rapidement les visiteurs des programmes, des activités des artistes, des nouvelles récentes, etc. En outre, il facilitera l’inscription, la recherche de documents, etc.

Le 2e festival national de «don ca tai tu» aura lieu du 8 au 12 avril prochains dans la ville de Binh Duong, avec la participation de 21 villes et provinces du Sud.

Le «don ca tài tu» du Nam Bô s’est développé à partir de la fin du XIXe siècle, puisant ses sources dans la musique de la Cour royale de Hue et la culture populaire, avant de devenir un art folklorique spécifique au Nam Bô.

Les chansons sont interprétées sur une grande variété d’instruments dont le luth en forme de lune, le violon à deux cordes, la cithare à seize cordes, le luth en forme de poire, des percussions, le monocorde et la flûte en bambou. -NDEL/VNA