Messages de félicitations pour les 87 ans du Parti communiste vietnamien

Photo d'illustration. Source : VNA



Hanoi (VNA) - A l’occasion de ses 87 ans, le 3 février, le Parti communiste vietnamien a reçu des messages de félicitations du Parti populaire révolutionnaire du Laos et du Parti du peuple cambodgien.

Le Parti, l’Etat et le peuple laotiens s’engagent à faire tout leur possible pour préserver, protéger et cultiver l’amitié Vietnam-Laos et remercient le Parti, l’Etat et le peuple vietnamiens pour leurs aides précieuses en faveur de l’œuvre révolutionnaire laotienne, a indiqué le comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos dans son message de félicitations.

Le Cambodge prend en haute estime le développement constant de la solidarité, de l’amitié traditionnelle et de la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux gouvernements et les deux peuples Vietnam-Cambodge, a déclaré le comité central du Parti du peuple cambodgien tout en s’engageant à continuer de consolider et de valoriser ces relations sous la devise « bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération intégrale et durable ». -VNA