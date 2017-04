L’ONU, "élément important" dans la politique extérieure du Vietnam

Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh qui a reçu mardi 11 avril à Hanoi le coordinateur résident et chef du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), a souligné la place de l’ONU dans la politique extérieure du Vietnam.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh (droite) et le coordinateur résident et chef du PNUD au Vietnam, Kamal Malhotra. Photo : VNA

Saluant sa prise de fonction et lui souhaitant un mandat réussi au Vietnam, le dirigeant vietnamien a affirmé que l’ONU est toujours un élément important dans la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de diversification, de multilatéralisation et d’intégration internationale proactive et active du pays.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh a remercié l’ONU pour avoir toujours accompagné le Vietnam durant ces 40 dernières années dans son œuvre d’édification, de défense et de développement nationaux.

Le Vietnam souhaite que l’ONU continue à faire valoir son rôle dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, à promouvoir le respect du droit international, à soutenir les pays, dont le Vietnam, dans leur développement socio-économique, l’amélioration de la vie de leurs populations, y compris la mise en œuvre de l’Agenda pour le développement durable à l’horizon 2030 et l’Accord de Paris sur le changement climatique, a-t-il indiqué.

Le responsable onusien qui s’est dit très très honoré et ravi d’être envoyé travailler au Vietnam, a félicité le Vietnam pour ses grandes performances socio-économiques obtenues en plus de 30 ans de rénovation et pour ce qu’il a été l’un des premiers pays à avoir accompli avant terme plusieurs Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD).

Il a salué la participation et la contribution proactives, actives et efficaces du Vietnam aux activités de l’ONU, notamment aux forces de maintien de la paix de l’ONU et aux questions de développement, ainsi que sa prise du rôle de membre actif et responsable des mécanismes importants de l’ONU tels que le Conseil économique et social de l’ONU et la Commission du droit international.

Affirmant que l’ONU se coordonnera étroitement avec le Vietnam pour organiser des célébrations des 40 ans de l’adhésion du Vietnam à l’ONU (20 septembre 1977-20 septembre 2017), M. Kamal Malhotra a promis de faire de son mieux pour promouvoir la coopération entre l’ONU et le Vietnam, soutenant ainsi le Vietnam dans son œuvre d’édification et de développement nationaux. – VNA