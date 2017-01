Les Vietnamiens de Thaïlande et de Mongolie fêtent le Têt du Coq

Bangkok (VNA) – A l’occasion du Têt traditionnel du Coq 2017, la communauté des Vietnamiens ​de Thaïlande a organisé de nombreuses activités pour ​renforcer leur solidarité et ​rendre hommage aux ancêtres et au Président Hô Chi Minh.

Le 22 janvier, l’ambassade du Vietnam a organisé un séminaire sur la pensée, l'exemple moral et le style du Président Hô Chi Minh.

Séminaire sur la pensée, l'exemple moral et le style du Président Hô Chi Minh, le 22 janvier à Bangkok. Photo: Internet



Avant ce séminaire, une délégation de Vietnamiens conduite par l’ambassadeur Nguyen Tat Thanh est allée rendre hommage au Président Hô Chi Minh au lieu dédié au père de la nation vietnamienne, situé dans le jardin de l’ambassade.

Les participants ont apprécié des plats traditionnels vietnamiens lors d'un banquet donné à l'issue du séminaire.

Banquet des Vietnamiens ​de Thaïlande pour le Têt de 2017. Photo: Internet



Le 24 janvier, dans la pagode Khanh An de la ville d’Udon Thani, province ​éponyme, l’école Khanh An, ​qui enseigne la langue vietnamienne aux Vietnamien d​es provinces du Nord-Est de la Thaïlande, a été inaugurée.

Sithichai Jindaluang, vice-gouverneur d’Udon Thani, a affirmé que les autorités locales attachaient toujours de l’importance à l’enseignement de la langue vietnamienne.

En Mongolie, l’ambassade du Vietnam a organisé le 25 janvier une rencontre à l’occasion du Têt traditionnel du Coq 2017.

Cette rencontre a vu la participation du président de l’Association d’amitié Mongolie-Vietnam, Ts. Dashtsevel, des ambassadeurs de Cuba et du Laos et de leurs épouses, du nouvel ambassadeur de Mongolie au Vietnam D. Bilegdorj et de son prédécesseur D. Enkhbat, ainsi que de représentants du ministère mongol des Affaires étrangères.

L'ambassadeur du Vietnam en Mongolie Phan Dang Duong lors de la rencontre le 25 janvier. Photo: Internet



L’ambassadeur du Vietnam en Mongolie Phan Dang Duong a informé les participants des réalisations importantes du Vietnam en matière d’économie, d’éducation, de sécurité et de défense durant la première année de mise en œuvre de la résolution du XIIe Congrès national du Parti communiste du Vietnam.

Selon le diplomate, les relations Vietnam-Mongolie ont connu un développement vigoureux en 2016. Les visites en Mongolie de plusieurs délégations vietnamiennes, dont celle du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc ​​pour participer au 11e Sommet de l’ASEM, ont contribué au développement des relations bilatérales.

A cette occasion, l’ambassadeur Phan Dang Duong a formulé ses meilleurs vœux aux personnes présentes et à tous les Vietnamiens en Mongolie, avant de leur demander de tenir leur rôle de passerelle de l’amitié entre les deux pays. -VNA