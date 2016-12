Les Viêt kiêu, levier du développement scientifique et technologique du pays

Les invités du colloque. Photo: tienphong.

Hanoï (VNA) - L’Union des Associations des Sciences et des Technologies du Vietnam a tenu, le 28 décembre à Hanoï, un colloque pour discuter des politiques destinées à mobiliser les ​​intellectuels vietnamiens résidant à l'étranger (Viêt kiêu) ​dans le développement des secteurs de l’éducation, de la formation, des sciences et des technologies du pays.Les participants ont tous affirmé l’importance d’attirer et de valoriser la matière grise que représentent les intellectuels Viêt kiêu. Avec leur expérience, en particulier ceux qui vivent dans les pays développés, ils sont considérés comme un maillon essentiel pour le développement scientifique et technologique du pays.Ils ont jugé nécessaire d’élaborer et de perfectionner les politiques et les textes juridiques en faveur des Viêt kiêu, ainsi que de créer des conditions favorables à ceux qui souhaitent revenir dans leur pays ​d'origine pour contribue​r au développement national.Il faut également encourager les intellectuels Viêt kiêu à valoriser leur rôle de passerelle entre le Vietnam et les pays du monde.Les participants ont aussi proposé de créer un réseau d'experts vietnamiens à l’étranger, d'inciter les Viêt kiêu à investir davantage dans l’application et le transfert de nouvelles technologies au Vietnam, ainsi que dans l’amélioration de l’éducation nationale. -NDEL/VNA