Les entreprises de bière étrangères renforcent leurs investissements au Vietnam

Hanoi (VNA) - Avec son fort potentiel de croissance, le Vietnam est devenu une destination prometteuse pour les principales compagnies mondiales de bière, selon le journal Sai Gon Giai Phong.

Photo d'illustration.

Anheuser Busch InBev, le plus grand groupe brassicole au monde, a ouvert une usine dans la province méridionale de Binh Duong, tandis que Heineken, des Pays-Bas, prévoit d'agrandir ​la sienne dans la province de Ba Ria - Vung Tau (Sud) et d'augmenter sa productivité de 50 millions de litres à 60 millions de litres d'ici 2025.La société japonaise de bière Sapporo a ​présenté de nouveaux produits​ au public.Selon Kirin International Food JSC, le Vietnam a produit près de 4,7 milliards de litres de bière en 2015, devenant ainsi le troisième producteur mondial. Avec cette production, le Vietnam a enregistré​ un taux de croissance de plus de 20% par rapport à 2014, beaucoup plus que 8,8% enregistrés par la Belgique - le second producteur mondial.En 2015, l​es productions de bière asiatiques et mondiales ​ont diminué respectivement de 1,3% et 1,1% en glissement annuel. - VNA