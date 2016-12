Les dix événements qui ont marqué le monde en 2016 selon la VNA

Hanoi (VNA) – L’année 2016 s’est refermée avec de nombreuses évolutions qui ont influencé l’humanité. L’Agence vietnamienne d’information (VNA) a sélectionné pour vous les dix événements internationaux les plus marquants de 2016.



1. La Cour permanente d’arbitrage de La Haye (CPA) rejette les revenditions de la Chine en Mer Orientale. Le Tribunal constitué conformément à l’Annexe VII de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982 a rendu le 12 juillet une sentence unanime dans le cadre de l’arbitrage introduit par la République des Philippines contre la République populaire de Chine.

La CPA a déclaré le 12 juillet que les revendications de la Chine sur ses «droits historiques» sur les zones maritimes délimitées par la «ligne des neuf traits» sont contraires à la CNUDM. Photo: BBC

Le Tribunal juge qu’il n’y a «aucun fondement juridique pour que la Chine revendique des droits historiques» dans les zones maritimes de la Mer Orientale et sa soi-disant «ligne en neuf traits» tracée par les Chinois est contraire à la CNUDM. La sentence arbitrale, la première sur les différends en Mer Orientale, a été plébiscitée par la communauté internationale.

2. Le leader de la Révolution cubaine Fidel Castro est décédé. Le grand révolutionnaire hors pair du XXe siècle, le grand ami intime du peuple vietnamien, est décédé le 26 novembre à l’âge de 90 ans. Fidel Castro, qui a rassemblé et dirigé les forces révolutionnaires cubaines, et fondé le premier Etat socialiste dans l’hémisphère occidentale, est devenu une légende non seulement dans l’histoire de Cuba, mais aussi de l’Amérique latine et du monde.

Le leader cubain Fidel Castro, grand ami intime du peuple vietnamien. Photo : libertas.sm

Ses obsèques ont été organisées par l’Etat cubain selon les rites de deuil national durant neuf jours, de nombreuses commémorations ont été solennellement organisées dans le monde pour rendre hommage au leader historique de la Révolution cubaine.

3. Le Royaume-Uni a choisi de quitter l’Union européenne (UE). Les Britanniques se sont prononcés pour une sortie de l’UE (« Brexit » pour « British exit ») à l’issue du référendum du 23 juin.

Le 24 juin, David Cameron annonce qu’il démissionnera dans les trois mois. Reuters

Cet événement a secoué le monde, fait changer la conjoncture politique au sein de la nation considérée comme un des piliers de l’UE, et en même temps, la composition géo-politique dans le monde, entraîné de grands risques d’instabilité pour l’UE tant en politique, en ​sécurité qu’en économie.

4. La victoire surprise du candidat à la présidence des Etats-Unis, Donald Trump : Le 8 novembre, le milliardaire Donald Trump, une personnalité populiste et sans expérience politique, a remporté une victoire écrasante dans la présidentielle la plus dramatique de l’histoire américaine.

Le républicain Donald Trump a été élu président des Etats-Unis. Photo : AFP

Pour la première fois, les Etats-Unis sont dirigés par un président issu du monde des affaires. Ses orientations stratégiques provoquent la controverse et rendent imprévisible la politique étrangère de la nouvelle administration américaine.

5. Les instabilités sécuritaires continuent de hanter toute l’Europe : une série d’attentats sanglants perpétrés dans plusieurs pays européens comme l’Allemagne, la France, la Belgique, la Turquie… avec une cruauté croissante, ont ébranlé l’opinion, et en même temps, laissé entrevoir des brèches de sécurité ainsi qu’une coopération relâchée entre les pays du continent.

Lors des attentats du 13 novembre, à Paris, 89 personnes ont été tuées au Bataclan. Photo AFP

A part le «fantôme» du terrorisme, la crise migratoire vivace, les troubles politiques après le coup d’Etat avorté en Turquie, couplés avec les craintes sur la politique étrangère de la nouvelle administration américaine, ont mis l’Union européenne devant les défis de sécurité considérés comme les plus sérieux depuis la Seconde Guerre mondiale.

6. Entrée en vigueur de l’Accord de Paris sur le climat : Approuvé par près de 70 pays et territoires, dont les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre comme les Etats-Unis, la Chine, l’Inde… l’Accord de Paris est officiellement effectif à partir du 4 novembre, bien avant sa date prévue. Cet événement montre une meilleure prise de conscience sur les périls climatiques.

Photo de famille, plan serré au Bourget, à Paris, le 30 novembre 2015. Photo: AFP

La vague d’El Niño survenue de la fin 2015 au début 2016, a provoqué des phénomènes climatiques extrêmes comme la canicule historique en Asie du Sud, les feux de forêt, de graves inondations en Amérique latine.

7. Grand tournant du conflit syrien : Avec l’aide de l’armée russe, après des offensives militaires lancées depuis plus d’un an, l’armée syrienne a repris la quasi-totalité d’Alep (Nord), deuxième grande ville stratégique de la Syrie et bastion de la partie rebelle.

Des Syriens manifestent leur joie le 22 décembre 2016 dans les rues d'Alep après la reprise de la ville par les forces du régime. Photo: AFP



Cette évolution marque un changement important du conflit qui dure depuis près de six ans entre les forces pro-gouvernementales syriennes et les groupes terroristes et les rebelles.

8. Accord de paix historique en Colombie : Après près de quatre ans de négociations épineuses, le 26 septembre, le gouvernement colombien et les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) ont conclu un accord de paix, mettant fin à 52 ans de conflit et ouvrant des opportunités de paix et de réconciliation nationale dans ce pays.

Le président colombien Juan Manuel Santos, le 5 octobre. Photo : AFP

Après avoir été rejeté par référendum, l’accord modifié entre les deux parties a été signé le 24 novembre et officiellement approuvé par l’Assemblée nationale de Colombie le premier décembre. Cet accord est qualifié d’un modèle pour le règlement des conflits dans plusieurs autres pays tels que la Syrie, le Yémen et le Soudan du Sud. Pour ses efforts en faveur du processus de paix avec les FARC, président colombien Juan Manuel Santos s’est vu décerner le prix Nobel de la paix 2016.

9. Propagation du Zika dans le monde : Depuis début 2016, l’épidémie de Zika – un virus transmis par le moustique Aedes aegypti, s’est rapidement étendue à des dizaines de pays et territoires d’Amérique latine et des Caraïbes, obligeant l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à décréter «une urgence de santé publique de portée mondiale».

Un moustique Aedes aegypti, vecteur du virus Zika. Photo: AFP

La présence du virus a été également signalée aux Etats-Unis, au Canada, dans certains pays européens et plusieurs pays d’Asie du Sud-Est, dont le Vietnam. Il n’existe actuellement aucun traitement ni aucun vaccin spécifiques contre le virus Zika.

10. Les Panama Papers (« documents panaméens » en français) ont secoué le monde. La fuite massive sans précédent de plus de 11 millions de documents confidentiels, a dévoilé les opérations d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent depuis la mi-1970 concernant des centaines de sociétés dans le monde.

Cabinet d'avocats Mossack Fonseca basé à Panama City, Panama. Source: AFP

Ce scandale a suscité une onde de choc mondiale, obligeant les administrations et les institutions concernées de nombreux pays à ouvrir une enquête, et plusieurs officiels et politiciens dans certains pays à quitter l’arène politique. – VNA