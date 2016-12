Les dirigeants du gouvernement aux côtés des sinistrés des crues au Centre

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (1er à gauche) et deux vice-Premiers ministres collectent des fonds en faveur des sinistrés des crues au Centre. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Vendredi matin, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et les quatre vice-Premiers ministres ont collecté des fonds pour venir en aide aux sinistrés des crues survenues dans le Centre méridional.

Auparavant, le 18 octobre, le bureau du gouvernement a mobilisé près de 400 millions de dôngs (17.700 dollars) ​au profit de ces victimes.

Le 21 décembre, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, à la tête d’une mission gouvernementale, est venu prendre la mesure des dégâts et diriger le règlement des conséquences de la catastrophe à la province de Binh Dinh, l’une des localités la plus touchée par ces crues.

En réponse à l’appel lancé par le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), le même jour, le bureau du Comité central du Parti a ​également appelé tous les cadres, fonctionnaires, employés et travailleurs à faire un don. Au total, il a collecté 410 millions de dôngs.

Depuis la mi-octobre, les provinces du Centre et du Tay Nguyen (Hauts Plateaux du Centre) ont subi cinq ​épisodes de pluies et de crues consécuti​fs. ​Ces intempéries ont fait au moins 111 morts et disparus, ainsi que 121 blessés.



Les localités touchées ont proposé au gouvernement d’examiner et d’octroyer des aides d'urgence : 5.850 tonnes de riz et 5 tonnes d’aliments secs, 8 tonnes de chloramine B, 300 tonnes de semences de riz, 20 tonnes de semences de maïs, 5 tonnes de légumes.



De plus, elles ont sollicité une aide totale de 102 milliards de dôngs pour soutenir l’agriculture et l’aquaculture, et de 1.282 milliards de dongs supplémentaires pour ré​tablir les infrastructures de transport et d’irrigation. – VNA