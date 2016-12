Les affaires extérieures au service de la croissance de Ho Chi Minh-Ville

Une vue de Ho Chi Minh- Ville. Photo: internet

Ho Chi Minh- Ville (VNA) - Ho Chi Minh-Ville doit passer fortement de la diplomatie politique à la diplomatie économique au service de ​ses besoins de développement.C’est en ces termes que s’est exprimé le vice-ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son lors d'une conférence organisée par le Service des affaires extérieures de Ho Chi Minh-Ville le 27 décembre pour ​dresser le bilan des résultats ​de 2016 et définir les tâches de 2017.Le vice-ministre a souligné que les activités extérieures de Ho Chi Minh-Ville et d'autres localités du pays devaient donner la priorité à une coopération plus étroite avec les partenaires stratégiques et au choix sérieux des domaines pour les projets de coopération en commun.Il a demandé au Service municipal des affaires extérieures de travailler en étroite collaboration avec les organismes compétents dans la mise en œuvre de la diplomatie culturelle, de la protection des citoyens à l'étranger, et de l'amélioration du personnel du secteur diplomatique.Nguyen Thanh Phong, président du Comité populaire municipal, a recommandé que les activités extérieures continuent de se concentrer sur le renforcement des ​relations bilatéra​les en matière de gestion étatique, de protection de l'environnement, d'adaptation aux changements climatiques, d'attrait de l'investissement étranger, et de renforcement des capacités du personnel.Ce projet vise à ​soutenir le développement de la ville en tant qu​e centre économique, commercial, financier, scientifique et technologique d​e la région, a ajouté M. Nguyen Thanh Phong.Il a ​ajouté que 2017 marquerait un certain nombre de grands événements diplomatiques, ​dont la mise en œuvre de plusieurs engagements internationaux, ainsi que les événements dans le cadre du Forum de Coopération économique Asie-Pacifique (APEC).En ​outre, Ho Chi Minh-Ville célèbrera l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et plusieurs pays comme le Laos, le Cambodge et l’Inde avec, en particulier, un festival culturel pour marquer les 25 ans des relations Vietnam-République de Corée.En 2016, le Service affaires extérieures de Ho Chi Minh-Ville a organisé 18 visites officielles à l'étranger pour les dirigeants municipaux, et a accueilli plus de 140 délégations étrangères.Elle a également participé à l'organisation d'une exposition internationale du tourisme, d'une conférence pour les Vietnamiens d'outre-mer et la fête Hô Chi Minh-Ville - intégration et développement, etc.-VNA