Le Vietnam vise un taux de couverture forestière de 45% d’ici 2030

Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre vient d’approuver le programme national de conservation et de gestion durable des ressources forestières (programme REDD +) à l'horizon 2030, qui vise à contribuer à la protection, à l’amélioration de la qualité des forêts naturelles et de la vie des populations.

Le programme REDD + se fait à l'échelle nationale pour la période 2017-2030, notamment dans les régions « chaudes » en termes de déforestation. En 2020, l’objectif est que le pays atteigne un taux de couverture forestière de 42% et une superficie forestière de 14,4 millions d'hectares.

Dans la période 2021-2030, le programme vise à stabiliser la superficie de forêts naturelles et porter le taux de couverture forestière nationale à 45%, ce qui contribuera à l'objectif national d’ici 2030 de réduire de 8% les émissions totales de gaz à effet de serre, comme convenu dans l'Accord de Paris sur le climat.

Pour réduire la déforestation et la dégradation des forêts, le programme REDD + rajustera la planification d'utilisation des forêts et terres forestières pour atteindre l'objectif de 16,24 millions d'hectares de terres utilisées à des fins forestières en 2020, soutiendra la production agricole et sylvicole durable, et renforcera l'application des lois forestières. -CPV/VNA