Programme national de réduction de la déforestation

Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a approuvé le programme national de réduction des émissions de gaz à effet de serre due au déboisement et ​à la dégradation des forêts ​pour 2030.



Le projet ​a pour but de réduire les émissions de gaz à effet de serre en limitant la dégradation des forêts, en améliorant la gestion durable des forêts et en protégeant la biodiversité. Il est également prévu ​de soutenir la mise en œuvre de la stratégie nationale sur les changements climatiques et de lutter contre la pauvreté.



L'objectif est d​e porter la couverture forestière à 45%, de contribuer à atteindre l'objectif national pour 2030 de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 8% avec des ressources intérieures, et jusqu'à 25% avec un soutien international.



Il est prévu que les terres forestières à travers le pays atteindront 16,24 millions d'hectares d'ici à 2020.



Pour atteindre ces objectifs, le projet fournira un soutien technique dans l'agriculture et l'aquaculture durables sans déforestation, tout en améliorant la gouvernance forestière et les moyens de subsistance des personnes vivant à proximité et dans la forêt.



Ce programme permettra de ​donner priorité aux zones qui sont des points chauds en termes de déforestation et de dégradation des forêts, ainsi que ​celles touchées par le changement climatique et susceptibles d'accroître les stocks de carbone forestier. -CPV/VNA