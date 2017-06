Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a salué mercredi 21 juin à Hanoi la visite de travail au Vietnam du ministre laotien de la Poste et des Communications, Thansamay Kommasith, réaffirmant le soutien constant du Vietnam au Laos.

Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung (à droite) et le ministre laotien de la Poste et des Communications, Thansamay Kommasith. Photo : VGP

Le gouvernement vietnamien soutient et assiste toujours le gouvernement laotien dans l’œuvre d’édification et de rénovation du Laos, et crée toutes les conditions favorables aux programmes de coopération bilatérale, notamment dans l’économie, le commerce et l’investissement, a-t-il affirmé.



Le Vietnam et le Laos maintiennent des relations d’amitié, de solidarité spéciale et de coopération intégrale de longue date. Les deux pays célèbrent cette année les 55 ans des relations diplomatiques bilatérales et les 40 ans du Traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos.



Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a souhaité voir le ministère laotien de la Poste et des Communications et le ministère vietnamien de l’Information et de la Communication continuer de travailler en étroite collaboration à la mise en œuvre efficace des contenus de coopération conclus.



Le gouvernement vietnamien encourage les entreprises vietnamiennes à venir investir au Laos dans le secteur de la poste, des télécommunications, des technologies de l’information, a-t-il encore indiqué.



Le Vietnam a investi à ce jour au Laos 5,1 milliards de dollars, se classant 3e parmi les investisseurs étrangers au Laos. En 2016, la valeur des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint plus de 800 millions de dollars.



Le ministre Thansamay Kommasith, a estimé que la coopération bilatérale dans le domaine de la poste, des télécommunications, de l’information et de la communication a rapporté des avantages substantiels aux deux pays.



Cette coopération a contribué pour une part très importante à la modernisation des infrastructures de technologies de l’information et de la communication au Laos, a-t-il fait savoir, espérant des investissements vietnamiens accrus dans ce domaine dans les temps à venir. – VNA