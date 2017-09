Le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh (droite) reçoit le président du groupe des députés d’amitié République de Corée-Vietnam, Kim Hack-yong. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh a proposé à l'Assemblée nationale sud-coréenne d’améliorer l’efficacité de la coopération bilatérale dans le commerce et l’économie, et notamment aide à réduire le déficit commercial pour le Vietnam.

En recevant vendredi à Hanoï, le président du groupe des députés d’amitié République de Corée-Vietnam, Kim Hack-yong, Truong Hoa Binh a affirmé que le gouvernement vietnamien accordait toujours de l’importance au développement du partenariat stratégique Vietnam – République de Corée.

Il a souhaité que la République de Corée poursuive d’accorder l’aide non remboursable et l’aide publique au développement (APD) au Vietnam et a appelé à la signature anticipée d'un accord-cadre de crédit pour la période 2016-2020.



Il a également exprimé son espoir que l’Assemblée nationale sud-coréenne continuerait de soutenir l'échange culturel, l’éducation et le tourisme entre les deux pays, dont l'enseignement de la langue vietnamienne à la deuxième génération de familles mixtes.



En particulier, il a exhorté à Séoul à simplifier des formalités d'inscription du visa aux citoyens vietnamiens.



Kim Hack-yong a insisté sur le développement des relations bilatérales dans tous les domaines, y compris l’économie, le commerce, l’investissement, la sécurité et la défense.

Il s’est engagé à conserver la position de son pays comme le premier bailleur d’APD et le premier partenaire du Vietnam en termes d’investissement, de tourisme et de commerce.

Il a aussi remercié le gouvernement vietnamien d’avoir crée les conditions favorables aux investisseurs sud-coréens. -VNA