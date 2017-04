Le Vietnam et le Sénégal souhaitent intensifier leur coopération multisectorielle

Le vice-ministre des Affaires étrangères Vu Hông Nam. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le vice-ministre des Affaires étrangères Vu Hông Nam a effectué du 13 au 15 avril une visite de travail au Sénégal en tant qu’envoyé spécial du président de la République.

Il a transmis au président sénégalais Macky Sall l’invitation du président Tran Dai Quang d’effectuer une visite au Vietnam.

Vu Hông Nam a également rencontré les ministres des Affaires étrangères, de la Pêche et de l’Economie maritime, de l’Agriculture et des Equipements ruraux, et le représentant du ministère sénégalais du Commerce.

Lors de ces rencontres, le Sénégal a promis de soutenir la candidature du Vietnam au poste de membre non-permanent du conseil de sécurité de l’ONU mandat 2020-2021 et à celui de directeur général de l’UNESCO mandat 2017-2021.

Les deux parties ont convenu de diversifier les échanges commerciaux bilatéraux afin d’amplifier leur valeur, en mettant l’accent sur les machines agricoles, les engrais, le textile, les produits aquatiques, les pièces détachées et les téléphones portables.

Durant son séjour, Vu Hông Nam, qui est également chef du Comité d’Etat chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger, a rencontré des membres de la diaspora au Sénégal et salué la naissance de l’Association des vietnamiens d’Indochine au Sénégal. Cette association réunit actuellement 3.000 membres. –VOV/VNA