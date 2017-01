Le Vietnam et la Chine cultivent leur coopération sur la propagande et l’éducation

Pékin, 14 janvier (VNA) – Le membre du Bureau politique et secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef de la Commission de propagande et d’éducation du Comité central du PCV, Vo Van Thuong, a travaillé le 13 janvier à Pékin avec le chef du Département de la propagande du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) Liu Qibao.

Le membre du Bureau politique, secrétaire du CC du PCV et chef de la Commission de propagande et d’éducation du CC du PCV, Vo Van Thuong (gauche), avec le chef du Département de la propagande du CC du PCC Liu Qibao. Photo: VNA

Les deux parties ont constaté avec joie que durant ces dernières années, la coopération entre la Commission de propagande et d’éducation du Comité central du PCV et le Département de la propagande du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) a obtenu des résultats effectifs, ce qui contribue à renforcer la compréhension et la confiance entre les deux peuples et à consolider la base sociale favorable au développement des relations Vietnam-Chine.Les deux parties ont renforcé les échanges et la coopération entre les organes de presse vietnamiens et chinois pour informer le public de la situation politique, économique, sociale de chacun des deux pays, promouvoir la coopération bilatérale dans la culture, l’éducation et les interractions populaires, et échangé des expériences en matière d’édification du Parti, de travail théorique et idéologique, enrichissant davantage la théorie marxiste-léniniste.Les deux parties ont affirmé promouvoir persévéramment la coopération entre la Commission de propagande et d’éducation du Comité central du PCV et le Département de la propagande du Comité central du PCC, discuté des points capitaux du travail de propagande et d’éducation ainsi que des mesures susceptible d’élever l’efficacité de la coopération bilatérale en 2017.Elles se sont réjouies des résultats de l’entretien à Pékin entre le secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong et le secrétaire général du PCC et président Xi Jinping, avec plusieurs contenus guidant la coopération entre les deux Partis et les deux Etats vietnamiens et chinois, servant de base aux activités de coopération dans le domaine de la propagande et de l’éducation entre les deux parties.Les deux parties ont insisté sur le renforcement des échanges et de la coopération entre les organes de presse vietnamiens et chinois, le partage d’expériences en matière de gestion de l’information sur Internet, l’accroissement des échanges et de la coopération dans la culture, l’éducation, l’échange de jeunes, renforçnt ainsi la compréhension et considant la base sociale favorable au développement sain, stable et durable des relations sino-vietnamiennes. Elles ont également échangé leurs vues sur l’organisation du 13e séminaire théorique des deux Partis en 2017 en Chine.Le même jour, le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce Trân Tuân Anh a travaillé avec le ministre chinois du Commerce Gao Hucheng et le chef de l’Administration générale du contrôle de la qualité, de l’inspection et de la quarantaine de la Chine, Zhi Shuping. – VNA