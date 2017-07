Tokyo, 12 juillet (VNA) - Le Vietnam a dépassé la Malaisie pour devenir une source de revenus plus importante pour les entreprises japonaises, selon la Banque du Japon (BoJ).

Usine d'une entreprise japonaise à Binh Duong. Photo : VNA

Les statistiques de la BoJ, citées par les nouvelles japonaises de Kyodo, ont montré que l'investissement étranger direct du Japon (IDE) au Vietnam a totalisé 198,1 milliards de yen (1,74 milliard de dollars) l'année dernière, en hausse de 70% par rapport à 2014, notamment dans le contexte où le nombre des entreprises japonaises en hausse au Vietnam et la forte croissance économique du Vietnam.Le nombre d'entreprises enregistrées dans les associations d’affaires japonaises à Hanoi et à Ho Chi Minh-Ville a augmenté de plus de 250 en 2014 à près de 1.500 à ce jour. La hausse des coûts de main-d'œuvre en Chine les a incités à ouvrir des usines au Vietnam.Selon un sondage effectué par l'Organisation japonaise du commerce extérieur, près des deux tiers des entreprises japonaises dans le pays sont rentables.En revanche, les revenus d'IDE du Japon provenant de la Malaisie ont chuté d'environ 24% de 2014 à 167.5 milliards de yens en 2016. –VNA