Le Vietnam dans l’objectif d’un Américain

Hanoï (VNA) - The Soul of Vietnam (L’âme du Vietnam), livre de photos de l’Américain Larry D’Attilio, vient d’être publié au Vietnam et aux États-Unis.





Une scène quotidienne prise par Larry D’Attilio à Hanoï.

Une autre œuvre de Larry D’Attilio dans "L'âme du Vietnam".

Larry D’Attilio est photographe professionnel, mais aussi passionné de musique classique et pilote. Il a organisé plusieurs expositions aux États-Unis, au Vietnam, en Malaisie et en Italie. Chaque année, sa formation sur la photographie attire plus de 400 participants. Depuis une dizaine d'années, ce citoyen de Los Angeles partage son temps entre son pays et le Vietnam. Ce qui l’a séduit au Vietnam, ce sont ses paysages pittoresques et sa population ouverte et généreuse. «Le Vietnam, ses paysages, ses gens jusqu’à sa gastronomie et sa culture m’attirent fortement. Ce pays occupe mon cœur depuis une décennie», a-t-il confié.Larry D’Attilio est venu pour la première fois au Vietnam en 2006 afin d'accompagner sa femme, une violoniste professionnelle, dans le cadre d’un projet de travail avec des artistes contemporains vietnamiens. D’abord, le photographe s’est concentré sur Hanoï, puis a peu à peu élargi son rayon d’action : la baie de Ha Long (province de Quang Ninh), évidemment, jusqu’aux montagnes reculées du Nord et la bouillonnante Hô Chi Minh-Ville.Les sites touristiques célèbres n’ont jamais été ses priorités. «Je ne suis pas un amateur de photos cartes postales. J’aime découvrir la vie sous ses différents aspects loin des sentiers battus, pour avoir une vue réelle du pays», explique-t-il.Larry D’Attilio a tenu des expositions personnelles impressionnantes comme «Hanoï d’aujourd’hui» (2008), «Des fenêtres à Hanoï» (2008), «Les images de Hanoï» (2009), «Les nouvelles femmes entrepreneurs» (2010), «L’âme du Vietnam» (2012, 2015)...Le livre L’âme du Vietnam de Larry D’Attilio est publié par les éditions Thê Gioi. Composé de 150 photos prises ces 10 dernières années, il offre aux lecteurs un itinéraire de découverte du «pays en forme de S». Les Vietnamiens eux-mêmes, en regardant ses photos, ont l’impression de se rencontrer eux-mêmes, de retrouver leurs pensées et sentiments. Le thème «Tradition» regroupe des clichés sur les fêtes et villages de métiers. Le thème «Humour» permet de découvrir la vie quotidienne des Vietnamiens à travers les sourires des femmes ou l’enseigne drôle d’un restaurant.Ce livre dévoile la passion infinie de l’auteur pour le Vietnam mais surtout la force vitale de son peuple. «L’optimisme de sa population, c’est le secret du développement rapide du Vietnam», conclut Larry D’Attilio. -CVN/VNA