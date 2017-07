Paris, 9 juillet (VNA) – Dans le cadre de sa visite du 7 au 10 juillet en France, le vice-président de l'Assemblée nationale (AN), Phung Quoc Hien, a rencontré le 8 juillet des représentants de la communauté vietnamienne à Paris pour accueillir leurs idées de développement national.

Rencontre entre le vice-président de l'AN Phung Quôc Hiên et des représentants de la communauté vietnamienne en France. Photo : Nhandan



Le secrétaire général de l'Union générale des Vietnamiens de France (UGVF), Ngô Kim Hung, a déclaré que son organisation a été formée par le président Hô Chi Minh en 1919 afin d'aider la communauté vietnamienne à s'intégrer dans le pays hôte et à se connecter avec le pays d'origine à travers des événements importants à l’occasion du Têt traditionnel et des fêtes traditionnelles.Il a ajouté que l'UGVF se prépare à célébrer son 100ème anniversaire avec un certain nombre d'activités significatives.Bui Nguyen Hoang de l'Association des scientifiques et experts vietnamiens (AVSE) en France annoncé que créée en 2011, l’AVSE rassemble les intellectuels et experts vietnamiens non seulement en France, mais aussi en Europe et en Amérique du Nord.Via des séminaires scientifiques sur les politiques de développement, les finances et la banque, et l'économie numérique, l'AVSE veut offrir une plate-forme aux décideurs politiques au pays d'origine et aux intellectuels vietnamiens à l'étranger pour discuter d'idées pratiques pour le développement national, a-t-il ajouté.Le vice-président de l’AN, Phung Quôc Hiên, pour sa part, a déclaré que le Parti, l’AN et le gouvernement vietnamien considèrent toujours la communauté vietnamienne à l'étranger, dont les Vietnamiens résidant en France, comme une partie inséparable de la nation et un pont dans le renforcement de l’amitié entre les deux peuples vietnamien et français.Selon lui, plus de 300.000 Vietnamiens vivant en France, dont près de 6.500 étudiants, sont des ressources importantes qui doivent être mises en valorisées.Il les a également mis au courant des réalisations de renouveau du Vietnam au cours des trois dernières décennies, du développement socioéconomique pour 2016 et du premier semestre 2017.Samedi après-midi, le vice-président de l’AN Phung Quôc Hiên et sa suite sont allés rendre hommage au président Hô Chi Minh devant son buste au parc Montreau (dans la ville de Montreuil, en banlieu de Paris).- VNA