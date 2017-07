Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue (gauche) et le ministre australien du Trésor, Scott Morrison. Photo: VNA



Sydney, 24 juillet (VNA) - Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a tenu des séances de travail avec deshauts dirigeants australiens le 24 juillet pour rechercher des mesures visant à favoriser les relations entre les deux pays.Lors d'une rencontre avec le ministre australien du Trésor, Scott Morrison, Vuong Dinh Hue, en visite de travail en Australie du 23 au 25 juillet, a hautement apprécié l'engagement de l'Australie ​de continuer de fournir une aide publique au développement au Vietnam dans divers domaines tels que l'environnement, l'amélioration des moyens de subsistance pour les régions montagneuses et zones rurales, la réponse aux changements climatiques et l'égalité des sexes.Morrison a salué le rôle du Vietnam comme l'hôte de l'APEC 2017, avec de nombreuses réunions importantes. Le Vietnam a conçu l'agenda de l'événement, qui a reçu une forte approbation des économies membres, a-t-il déclaré.Il a affirmé la politique de l'Australie d'accorder une priorité absolue à la coopération avec l'ASEAN et le souhait de son pays d'aider à promouvoir la solidarité, l'autosuffisance, la prospérité et le rôle central de l'ASEAN dans la région.Les deux parties ont convenu que les relations bilatérales étaient très bonnes, avec une coopération ​efficace dans l'économie, le commerce et l'investissement. Ils ont salué les liens étroits entre le ministère des Finances du Vietnam et le Trésor australien, avec la signature d'un protocole d'accord sur la coopération en 2012.Les deux parties ont discuté également de la signature d'un autre accord jusqu'en 2020, visant à partager ​des expériences dans les finances et le budget, dans l’allocation budgétaire de l'État et dans la gestion des créances douteuses et de la dette publique des banques commerciales par actions.

Elles ont convenu de favoriser la coopération au sein de forums et d'organismes économiques multilatéraux tels que le Partenariat transpacifique (TPP) et la Banque asiatique d'investissement dans l'infrastructure (AIIB)…



Lors d'une réunion avec la ministre du Cabinet de Nouvelle-Galles du Sud, Gabrielle Upton, le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a salué les contributions positives de la Nouvelle-Galles du Sud à la croissance des relations Vietnam-Australie, en particulier dans l'éducation, le tourisme et l​​es échange​s populaires.



Il a exprimé l'espoir qu'avec ​ses grands potentiels dans l'industrie, l'agriculture, les finances et les services logistiques, la Nouvelle-Galles du Sud continuerait d'agir en tant que pionnière dans le renforcement des relations économiques entre le Vietnam et l'Australie.



Mme Upton a déclaré que l’Etat de la Nouvelle-Galles du Sud attache toujours une grande importance à ​sa coopération avec le Vietnam​. Elle a prom​is d'encourager les entreprises locales à renforcer leurs investissements et leurs affaires au Vietnam dans des domaines prometteurs tels que l'éducation, l'exportation d​e charbon et d​e gaz, et la sécurité énergétique.



Elle a déclaré que la Nouvelle-Galles du Sud crée toujours les meilleures conditions pour que la communauté vietnamienne de 120.000 habitants puisse se développer.



Aussi, le 24 juillet, le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a assisté au Dialogue d’affaires Vietnam-Australie qui a attiré 150 délégués d'entreprises leaders vietnamiennes et australiennes d​e divers domaines tels que production et importation de riz, produits aquatiques, banque, urbanisme, informatique, exploitation minière et logistique.



​Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue a noté que l'Australie est maintenant le 19ème investisseur au Vietnam avec 407 projets d'une valeur de 1,85 milliard de dollars. L'Australie est également un marché important ​pour les investisseurs vietnamiens qui y gèrent 36 projets ​d'un capital total de près de 200 millions d’USD.



L'Australie est également le septième partenaire commercial du Vietnam. Le commerce bilatéral a atteint environ 5,3 milliards d’USD en 2016, les exportations du Vietnam étant évaluées à 2,86 milliards d’USD.



Il a estimé que le commerce bilatéral sera développé grâce à des cadres de coopération tels que l'accord de libre-échange ASEAN-Australie, l'APEC et le futur Partenariat économique global régional (RCEP) et le TPP (s'il doit être déployé).



Il a suggéré que les entreprises australiennes développent des activités d'investissement au Vietnam dans l'industrie manufacturière, l'énergie, la construction d'infrastructures, les services, l’éducation, le tourisme, l'agriculture, la transformation des aliments et les minéraux.



La directrice générale de l'Austrade (Commission australienne du commerce et de l'investissement) Stephanie Fahey a mis l'accent sur l'élaboration d'une stratégie bilatérale de partenariat en agriculture, alimentation, éducation et infrastructures. Il a affirmé qu’Austrade s'efforcera de relier les entreprises des deux ​parties pour la réalisation de la stratégie.



Lors de l'événement, de nombreuses entreprises ​ont souhaité investir au Vietnam, en particulier dans l'exportation du riz, l'aquaculture et les brasseries. ​Elles ont également demandé le soutien du gouvernement vietnamien lors de leur investissement. -VNA