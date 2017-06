Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam et des responsables laotiens de la Santé. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a reçu le 26 juin à Hanoï le ministre laotien de la Santé, Bounkong Syhavong, estimant les résultats de coopération entre les deux pays dans ce domaine ces dernières années.

Vu Duc Dam a affirmé que le gouvernement et le peuple vietnamiens soutenaient toujours le gouvernement et le peuple laotiens dans l'édification nationale et créaient des conditions favorables aux programmes de coopération entre les deux pays dans tous les domaines, dont la santé.

Il a​ exprimé le souhait que les deux ministères de la Santé continuent d'examiner les résultats de coopération et d'élaborer des plans de coopération future.

Les deux pays doivent s'intéresser à la construction des hôpitaux d'amitié Vietnam-Laos à [Hounphan] et [Xieng Khouang], à l'élaboration d'un accord de coopération dans la santé pour faciliter la quarantaine ​aux portes frontalières.

Le ministre laotien de la Santé, Bounkong Syhavong, a informé le vice-Premier ministre vietnamien ​des questions discutées entre les deux ministères de la Santé, notamment dans la formation, la production de produits pharmaceutiques, la sécurité sanitaire des aliments...

Chaque année, les établissements de santé de 11 localités ​frontalières accueillent et soignent des milliers de ​patients souffrant de maladies du poumon, du cœur, obstétriques... Onze universités et écoles supérieures et certains hôpitaux du Vietnam participent à la formation de cadres ​laotiens du secteur de la santé. En outre, des centaines de cadres, de gestionnaires​ et d'enseignants ​laotiens ​viennent suivre des formations au Vietnam. -VNA