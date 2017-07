Le président Tran Dai Quang rencontre des électeurs de Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville, 7 juillet (VNA) - Le président Tran Dai Quang a informé des résultats de la troisième session de la 14législature de l’Assemblée nationale (AN) et a répondu aux questions des électeurs sur les problèmes importants du pays, lors d'une rencontre avec des électeurs des arrondissements 1, 3 et 4 de Ho Chi Minh-Ville, le 7 juillet.Il a déclaré que le Parti et l'Etat accordent toujours une attention particulière à la construction d’un appareil sain et fort ainsi qu’à la lutte contre la corruption et le gaspillage, en citant les réunions régulières du Comité national de pilotage de prévention et de lutte contre la corruption et l'envoi d'équipes d'inspection aux localités.Le chef de l’Etat a souligné le rôle des dirigeants dans les comités et organisations du Parti dans la prévention et la lutte contre la corruption.

Concernant 12 projets déficitaires réalisés par le ministère de l'Industrie et du Commerce, le président Tran Dai Quang a réitéré la position sur la manière de régler de tels projets, en respectant l’autonomie des entreprises. « L'État ne fournira pas de capitaux supplémentaires pour les projets déficitaires », a-t-il ajouté.



Les électeurs Dang Thanh Binh de l’arrondissement 1 et Nguyen Thi My Hanh de l’arrondissement 4 ont demandé de suspendre l'exportation de sable parce que le prix de sable exporté est plus bas que celui de sable vendu dans le pays, avant de se déclarer préoccupés par l'exploitation illégale des ressources naturelles.



En accord avec eux, le chef de l'Etat a déclaré que le gouvernement avait demandé la suspension de tous les contrats d'exportation et d'exploitation du sable afin de vérifier à fond les projets illégaux.



Il a réaffirmé la politique du Parti et de l'Etat d'exploitation efficace des ressources naturelles en parallèle avec la protection de l'environnement.



Le président Tran Dai Quang a également répondu aux questions des électeurs concernant la loi sur la protection de l'enfance, la gestion des trottoirs et des rues piétonnes, la sécurité routière, le contrôle des prix des médicaments et l'importation de machines anciennes. -VNA