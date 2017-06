Le président de l’AN cambodgienne débute sa visite officielle d'amitié au Vietnam

Le président de l’Assemblée nationale cambodgienne, Heng Samrin. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Une délégation de haut rang de l'Assemblée nationale cambodgienne, conduite par son président Heng Samrin, a débuté vendredi une visite d’amitié officielle au Vietnam, sur invitation de la présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam Nguyen Thi Kim Ngan.



Le président de l'Assemblée nationale cambodgienne Heng Samrin

participera aux célébrations du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Cambodge et à la conférence des présidents du Front de la Patrie du Vietnam, du Laos et du Cambodge.



Les deux pays ont officiellement établi des relations diplomatiques le 24 juin 1967, événement qui a ouvert une nouvelle période du développement des relations entre les deux pays dans un esprit « de bon voisinage, d'amitié traditionnelle, de coopération multiforme et durable».



Les relations bilatérales ne cessent de s'épanouir dans divers secteurs, notamment dans l'économie, le commerce et l'investissement.



Le Vietnam est le 5e parmi les 50 pays et territoires investissant au Cambodge, avec un fonds d'investissement de 2,86 milliards de dollars dans 183 projets. Le Cambodge compte 12 projets opérationnels d'un fonds de plus de 54 millions de dollars, se classant 49e parmi les 103 pays et territoires investissant au Vietnam.



Les deux pays s’efforcent de porter à 5 milliards de dollars le commerce bilatéral dans les années à venir. –VNA