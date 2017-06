Binh Duong (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc s’est rendu à l’Université Vietnam-Allemagne (VGU) dans la ville de Thu Dâu Môt, province de Binh Duong (Sud), un projet considéré comme un phare dans les relations de coopération entre le Vietnam et l’Allemagne.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (au centre) prend la pose avec des cadres et professeurs de l’Université Vietnam-Allemagne, le 22 juin dans la ville de Thu Dâu Môt, province de Binh Duong (Sud). Photo : VNA

Il a salué les efforts de la VGU investi depuis sa naissance voici neuf ans d’une mission de réception et de transmission de la quintessence de l’éducation allemande et des progrès scientifiques et techniques allemands au Vietnam, participant ainsi à la formation des ressources humaines hautement qualifiées au service de l’œuvre de développement socio-économique du Vietnam.



Le chef du gouvernement a espéré que cet établissement établirait la connectivité entre l’enseignement supérieur et les industries techniques et mécaniques allemands et l’œuvre de réforme de l’éducation du Vietnam, contribuant à la promotion des relations de partenariat stratégique Vietnam-Allemagne.



Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a exhorté la VGU à devenir rapidement une université modèle aux normes internationales, à mesurer ses activités d’enseignement et d’apprentissage à l’aune des résultats de recherche scientifique, à s’engager dans le règlement des questions de développement du Vietnam.



La VGU, dont la construction était initiée par le ministère des Sciences et des Arts du land de Hesse (Allemagne), propose actuellement 11 programmes de formation aux cinq filières scientifiques et technologiques, parmi lesquels six au niveau master et cinq au niveau licence.



En juin 2010, la Banque mondiale a accordé un prêt à taux préférentiel de 200 millions de dollars à travers le projet de construction de la VGU pour soutenir le programme de réforme de l’enseignement supérieur du Vietnam.



Ce projet vise à faire de la VGU un établissement d’enseignement supérieur et de recherche scientifique et technologique de premier rang au Vietnam et en Asie du Sud-Est, doté d’une autonomie administrative et financière. – VNA