Le port de Chân Mây accueille 87.000 touristes étrangers en 2016

Un paquebot au port de Chan May.



Thua Thien-Hue (VNA) - En 2016, 36 paquebots transportant à leur bord environ 87.000 croisiéristes étrangers ont jeté l'ancre au port de Chan May, dont l'Ovation of the Seas, l’un des trois navires de croisière les plus modernes au monde.

Ce bateau, avec à son bord près de 4.100 touristes étrangers venus des Bahamas et près de 1.600 hommes d'équipage, a ​jeté l'ancre le 25 novembre à ce port. L'Ovation of the Seas est le dernier ​né du projet «Classe Quantum», lancé en 2011 par la compagnie maritime américano-norvégienne Royal Caribbean International.



Le port de Chân Mây est l'une des 46 destinations en Asie du Sud-Est choisies par l'Association de croisière d'Asie (ACA) pour y construire un point d’ancrage destiné aux paquebots et navires de plaisance. Il s’agit d’un port principal sur la route maritime reliant le Vietnam, Singapour, les Philippines et Hong Kong (Chine).



Actuellement, ce fameux port, dont l'appontement mesure 420 m de long et 12,5 m de profondeur, peut accueillir des paquebots d'un tonnage de 30.000 DWT ​ou ayant à leur bord plus de 3.000-4.000 passagers. -VNA







