Le PM s’indigne de l’assassinat de deux otages vietnamiens aux Philippines

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – A la nouvelle de l’assassinat de deux citoyens vietnamiens aux Philippines par le groupe Abu Sayyaf, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a déclaré que les terroristes coupables de ce crime doivent être punis.

"J’ai appris avec une grande tristesse et indignation l’assassinat barbare et inhumain de deux otages vietnamiens par des terroristes", a-t-il déclaré le 6 juillet, avant de présenter à leurs proches ses plus profondes condoléances.

Le chef du gouvernement vietnamien a ensuite appelé la communauté internationale à promouvoir la solidarité et lutter ensemble contre le terrorisme pour la paix, la stabilité, le développement et la prospérité du monde. -VNA