Demander aux Philippines de vérifier les informations sur le meurtre de deux marins vietnamiens

La porte-parole du ministère des AE, Le Thi Thu Hang.

Hanoi, 5 juillet (VNA) - Le ministère des Affaires étrangères (AE) et l'ambassade du Vietnam aux Philippines ont demandé aux autorités philippines de vérifier les informations données par la presse selon lesquelles deux marins vietnamiens ont été tués par le groupe terroriste Abou Sayyaf, a déclaré la porte-parole du ministère des AE, Le Thi Thu Hang.Répondant mercredi aux questions de journalistes concernant les informations indiquant que deux marins vietnamiens ont été tués aux Philippines, Mme Le Thi Thu Hang a dit :"En ce qui concerne les informations de presse sur le meurtre de deux marins vietnamiens par le groupe terroriste Abou Sayyaf, le ministère des AE et l'ambassade du Vietnam aux Philippines ont demandé aux autorités philippines de vérifier ces informations et de fournir l'assistance nécessaire au plus tôt possible"."Le Vietnam condamne fermement tous les actes d'enlèvement et de meurtre barbare et inhumain. De tels actes doivent être punis sévèrement ", a conclu la porte-parole du ministère vietnamien des AE, Le Thi Thu Hang. -VNA