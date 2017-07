Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, son épouse et une haute délégation gouvernementale les accompagnant sont arrivés mercredi matin (heure locale) à l’aéroport international de Francfort. Photo: VNA



Francfort (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, son épouse et une haute délégation gouvernementale les accompagnant sont arrivés mercredi matin (heure locale) à l’aéroport international de Francfort, dans le Länder de Hesse, pour visiter l’Allemagne et participer au Sommet du G20, sur invitation de la Chancelière allemande Angela Merkel.

La cérémonie d’accueil a été solennellement organisée à l’aéroport international de Francfort, en présence du ministre allemand des Sciences et des Arts du Länder de Hesse, Boris Rhein, et d’autres hauts officiels de ce Länder ; ainsi que de l’ambassadeur du Vietnam en Allemagne Doan Xuan Hung, du consul général du Vietnam à Francfort Nguyen Hong Linh, et des représentants de la diaspora vietnamienne établie dans ce pays.

Selon l’agenda, dans le Länder de Hesse, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc aura une séance de travail avec le gouverneur adjoint, ministre de l’Économie du Länder de Rhénanie-Palatinat, Volker Wissing, rencontrera la présidente du Conseil fédéral, gouverneure du Länder de Rhénanie-Palatinat, Malu Dreyer, le président de l’Assemblée du Länder de Hesse, Norbert Kartmann et le gouverneur de ce Länder Volker Bouffler.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et son épouse se rendront également au consulat général du Vietnam à Francfort. -VNA