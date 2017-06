Vientiane (VNA) - Le Premier ministre laotien Thongloun Sisoulith a salué les efforts de recherche, et de rassemblemenent des restes des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés sur le champ d’honneur au Laos, en recevant le 26 juin le vice-ministre vietnamien de la Défense, Lê Chiêm, chef du Comité de travail spécial du gouvernement vietnamien.

Le Premier ministre laotien Thongloun Sisoulith (à droite) et le vice-ministre vietnamien de la Défense, Lê Chiêm, chef du Comité de travail spécial du gouvernement vietnamien, le 26 juin à Vientiane. Photo : VNA

Il a affirmé que les résultats obtenus par les comités de travail spécial des gouvernements laotien et vietnamien constituent une contribution positive au renforcement des relations d’amitié traditionnelle, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre les deux pays.La visite de travail au Laos du Comité de travail spécial du gouvernement vietnamien revêt une signification importance dans le contexte où les deux peuples se préparent aux célébrations des grandes fêtes communes - le 55e anniversaire des relations diplomatiques et le 40e anniversaire du Traité d’amitié et de coopération bilatéral, a-t-il indiqué.Le dirigeant laotien a souhaité que les deux comités continuent de se coordonner étroiement sur la recherche, l’exhumation et le rapatriement des restes des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés sur le champ d’honneur au Laos.Le Premier ministre Thongloun Sisoulith a espéré que les deux pays accompliront au plus tôt ce travail, répondant ainsi aux attentes du Parti populaire révolutionnaire du Laos, du Parti communiste du Vietnam, des Etats, des gouvernements et des peuples vietnamiens et laotiens.Les restes des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au champ d’honneur au Laos durant les périodes de guerre se concentrent dans les provinces de Vientiane, Xieng Khouang, Xaysomboun, Savannakhet, et dans les provinces du Nord du Laos, mais la raréfaction des informations pertinentes et le relief des lieux compliquent le travail de recherche, a fait savoir le général de corps d’armée Lê Chiêm.Informant le Premier ministre Thongloun Sisoulith des résultats de la 22e réunion des deux comités de travail spécial, le général de corps d’armée Lê Chiêm a souhaité que le chef du gouvernement laotien continue d’accorder son attention et son aide pour que les deux comités accomplissent la tâche à eux confiée. Il a également remercié l’administration et la population des localités où se sont rendues les missions de recherche pour leur aide.Réunis lundi 26 juin à Vientiane, les deux comités de travail spécial ont évalué la collaboration, le pilotage et la réalisation de la tâche de recherche, de rassemblement, de rapatriement des restes des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au champ d’honneur au Laos durant la saison sèche 2016-2017.Vietnamiens et Laotiens ont affirmé que le travail coordonné des deux parties a été positif, cohérent et efficace. Ils se sont accordés sur les orientations de coopération pour la saison sèche 2017-2018 et au-delà.Durant la saison sèche 2016-2017, les équipes de recherche ont retrouvé et rassemblé 270 restes des soldats morts au Laos, dont 24 ont été identifiés. Les deux parties ont également travaillé à la construction du Mémorial de solidarité et d’alliance de lutte Vietnam-Laos à Xaysomboun, au Centre.Analysant les difficultés à venir pour ce travail, Vietnamiens et Laotiens ont convenu de poursuivre la recherche, le rassemblement des restes des soldats volontaires et experts vietnamiens durant la saison sèche 2017-2018. Le Vietnam maintiendra 8 équipes de recherche, et les deux gouvernements devront renforcer la sensibilisation des habitants, notamment des vétérans, à la fourniture des informations utiles. – VNA