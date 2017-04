Le PM appelle à développer la médecine traditionnelle, un trésor national

Lào Cai (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a estimé mercredi 12 avril que les matières premières pharmaceutiques sont largement inexploitées, indiquant que la médecine traditionnelle est le trésor de la nation.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc s’exprime lors de la première visioconférence nationale sur le développement des matières premières pharmaceutiques, à Lao Cai, 12 avril. Photo : VNA

S’adressant à la première visioconférence nationale sur le développement des matières premières pharmaceutiques, le chef du gouvernemement a demandé de remédier aux insuffisances pour développer le secteur des matières médicinales traditionnelles.Les lignes directrices du Parti et de l’Etat préconisent de se concentrer sur la médecine traditionnelle, en l’identifiant comme un trésor national, a déclaré le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc.Couvert pour les trois quarts de montagnes et de collines, le pays possède de nombreuses forêts primaires avec une riche biodiversité. Les régions montagneuses sont le Nord-Est, le Nord-Ouest, la cordillère Truong Son et les Hauts lateaux du Centre, qui ont leurs caractéristiques propres.Le Vietnam compte plus de 5.000 plantes médicinales, un atout pour servir les besoins des habitants locaux et de l’exportation, a souligné le chef du gouvernement lors de l’événement auquel ont participé le vice-Premier ministre Vu Duc Dam et des responsables des ministères, branches et localités.Cette conférence devra permettre une meilleure prise de conscience des enjeux et créer des percées pour ce secteur pour aider à réduire la pauvreté et à améliorer la vie des habitants, a indiqué le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc.