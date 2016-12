Le Laos salue les contributions des volontaires et experts vietnamiens

Thai Nguyên (VNA) – Le Comité populaire de la province de Thai Nguyên (Nord) a ​organisé le 30 décembre une cérémonie de remise d’ordres et de médailles de l’Etat laotien à 99 cadres, experts et volontaires natifs de Thai Nguyên, qui étaient en mission dans ce pays de 1945 à 1975.

Lors de la cérémonie de remise, le vice-président du Comité populaire provincial Doan Van Tuân a affirmé que les relations traditionnelles spéciales Vietnam-Laos étaient d'une fidélité exemplaire, que le Comité du Parti provincial, les autorités et les habitants locaux​ ne cesseront de renforcer les liens d’amitié traditionnelle avec le Laos, et les provinces ​ayant établi un jumelage en particulier​, dans ​maints domaines.

Phomma Sitsena, représentant de l’ambassade du Laos au Vietnam, a exprimé sa reconnaissance et ses félicitations à ces cadres, experts et soldats.

De 1945 à 1975, plus de 8.000 cadres et soldats vietnamiens originaires de Thai Nguyên étaient en mission au Laos. Plus de 1.000 se sont sacrifiés et plus de 2.000 autres sont devenus des invalides de guerre. -VNA